Firozabad News: आठ वर्षीय छात्रा में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, जिले में दूसरा मामला

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वह मिठाई कारोबारी की पुत्री और क्राइस्ट द किंग स्कूल की छात्रा है। बताया गया कि कुछ दिन पहले उसे बुखार आया था। तबीयत खराब होने पर परिजनों ने निजी पैथोलॉजी में उसकी जांच कराई। जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी सूचना दी गई।जिले में पहले से एक मरीज मिलने के बाद अब आठ वर्षीय छात्रा के संक्रमित पाए जाने से स्वाइन फ्लू का यह दूसरा मामला हो गया है। टूंडला के अधीक्षक डॉ. सोनू चतुर्वेदी ने बताया कि निजामी बस्ती निवासी आठ वर्षीय बच्ची में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। मरीज की स्थिति और आवश्यक एहतियाती कदमों पर नजर बनाए हुए है। संवाद

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फिरोजाबाद। जिले में स्वाइन फ्लू का दूसरा मामला सामने आया है। टूंडला क्षेत्र की निजामी बस्ती निवासी आठ वर्षीय छात्रा में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। छात्रा को घर पर ही आइसोलेट कर चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।