Firozabad News: भाजपा की मासिक बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों की बनी रणनीति

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बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती उसके निष्ठावान कार्यकर्ताओं के दम पर है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ऊर्जा के साथ आगामी कार्यक्रमों में जुटने का निर्देश दिया और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।बैठक में मुख्य रूप से डॉ. उम्मेद सिंह राजपूत, राधा किशन, अवनीश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष रामप्रकाश, अमलेंद्र सिंह राजपूत, डॉ. योगेश कुमार, जगदीश शाक्य, मुकेश लोधी, धीरज बघेल, देवीलाल, से श्रीमती लक्ष्मी देवी शाक्य, बबलू, हुकम कश्यप और नेम सिंह सहित दोनों मंडलों के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे।