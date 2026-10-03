Firozabad News: केमिकल कचरे में लगी आग के धुएं से फैक्टरी के 6 श्रमिक हुए बेहोश

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धुएं का शिकार हुए श्रमिकों में प्रिया (20) निवासी हिमांयूपुर पूजा (18) निवासी हिमांयूपुर, मीरा (45), रुबी (26), शहनाज और सरला देवी (45) शामिल रहीं। घटना के बाद साथी श्रमिकों की मदद से सभी प्रभावित महिलाओं को तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया। सीएमएस डा. नवीन जैन ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा किए गए इलाज के बाद सभी श्रमिकों की स्थिति में सुधार आया, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और वे अपने घर लौट गए। विज्ञापन



नगर आयुक्त बोले होगी जांच

मामले में नगर आयुक्त प्रशांत नागर का कहना है कि टीटीजेड दायरे में कचरे को जलाने पर प्रतिबंध है। मौके पर टीम को भेजा गया है। जांच की जा रही है। अगर, फैक्टरी संचालक की लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धुएं का शिकार हुए श्रमिकों में प्रिया (20) निवासी हिमांयूपुर पूजा (18) निवासी हिमांयूपुर, मीरा (45), रुबी (26), शहनाज और सरला देवी (45) शामिल रहीं। घटना के बाद साथी श्रमिकों की मदद से सभी प्रभावित महिलाओं को तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया। सीएमएस डा. नवीन जैन ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा किए गए इलाज के बाद सभी श्रमिकों की स्थिति में सुधार आया, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और वे अपने घर लौट गए।नगर आयुक्त बोले होगी जांचमामले में नगर आयुक्त प्रशांत नागर का कहना है कि टीटीजेड दायरे में कचरे को जलाने पर प्रतिबंध है। मौके पर टीम को भेजा गया है। जांच की जा रही है। अगर, फैक्टरी संचालक की लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला भाऊ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्टरी के बाहर पड़ा रसायनयुक्त कचड़े में शनिवार देर शाम किसी ने आग लगा दी। कचरे से निकले जहरीले धुएं की चपेट में आने से फैक्टरी में काम कर रहीं 6 महिला श्रमिक बेहोश हो गईं। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथी श्रमिकों ने तत्काल सभी को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया।