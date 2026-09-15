फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Scam in Swachh Bharat Mission funds; 33 Panchayat Secretaries under scrutiny.

Firozabad News: स्वच्छ भारत मिशन फंड में घोटाला, 33 पंचायत सचिव रडार पर

Tue, 15 Sep 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Scam in Swachh Bharat Mission funds; 33 Panchayat Secretaries under scrutiny.
राजकुमार
विज्ञापन

फिरोजाबाद। जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के नाम पर सरकारी धन में खुली सेंधमारी का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायतों के स्वयं के स्रोतों (ओएसआर) से होने वाली लाखों रुपये की आय को सरकारी ओएसआर खाते में जमा कराने के बजाय 33 पंचायत सचिव अपनी जेबों में दबाकर बैठ गए। पूरे मामले में वित्तीय अनियमितता की बू आने पर सीडीओ शत्रोहन वैश्य के आदेश पर डीपीआरओ ने नोटिस जारी किए हैं।
जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विभिन्न मदों से ओएसआर फंड के तहत कुल 14,90,000 रुपये की राजस्व आय एकत्रित की गई थी। भ्रष्टाचार की नीयत से सचिवों ने मात्र 3,49,950 रुपये ही ओएसआर बैंक खाते में जमा कराए जबकि 11,40,050 रुपये की मोटी रकम गायब कर ली गई। इसकी पोल सीडीओ शत्रोहन वैश्य द्वारा की गई समीक्षा में पोल खुल गई। इसके बाद उन्होंने डीपीआरओ के जरिये लेखा-जोखा की गहन पड़ताल कराई। इसमें सामने आ गया है कि 14.90 लाख की वसूली में से 11.40 लाख डकारे गए हैं। सीडीओ ने साफ निर्देश दिया है कि 3 दिन में पाई-पाई का हिसाब न देने पर सचिवों पर एफआईआर दर्ज होगी।
विज्ञापन



ओएसआर खाते में धनराशि जमा न करके यह घोटाला किया जा रहा था। सभी 33 आरोपी सचिवों को अंतिम चेतावनी देते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। समय सीमा के भीतर सरकारी खजाने में धनराशि जमा न करने और संतोषजनक जवाब न देने पर इसे सीधा गबन माना जाएगा और संबंधित सचिवों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

- अरुण कुमार अत्री, डीपीआरओ



जांच के दायरे में आए सचिव
टूंडला ब्लॉक
6 सचिव: मान प्रताप (24 हजार बकाया), हेमा जादौन (48 हजार), सतेंद्र सिंह (24 हजार), दिलीप कुमार (25 हजार), पीयूषकांत (39 हजार) और मुकुल शर्मा (22 हजार)।


शिकोहाबाद ब्लॉक
5 सचिव: विनय कुमार (52 हजार), अश्वनी कुमार प्रथम (37.5 हजार), राजकुमार (32.5 हजार), शिवा तिवारी (27 हजार) और प्रशांत कुमार (25 हजार)।

फिरोजाबाद ब्लॉक
4 सचिव: अजयपाल सिंह (35 हजार), गौरव यादव (34 हजार), सौरभ कुमार (33.5 हजार) और ब्रजेश कुमार (26.15 हजार)।

एका ब्लॉक
4 सचिव: सुनील कुमार (51 हजार), प्रशांत पाठक (22.5 हजार), पुष्कर (21 हजार) और अरुण कुमार (21 हजार)।

नारखी ब्लॉक
4 सचिव: अभय दीप (41 हजार), कपिल गौतम (34 हजार), आदित्य मिश्रा (33 हजार) और दीपक यादव (27.5 हजार)।

अरांव ब्लॉक
3 सचिव: अमन प्रसाद (60 हजार), मोहित यादव (42.5 हजार) और पीयूष कुमार सिंह (34.4 हजार)।

मदनपुर ब्लॉक
3 सचिव: विवेक कुमार (58 हजार), विजय यादव (30 हजार) और संजीव चतुर्वेदी (24 हजार)।

हाथवंत ब्लॉक
2 सचिव: मुनील कुमार (42 हजार) और प्रवेंद्र यादव (42 हजार)।

जसराना ब्लॉक
2 सचिव: अंकित कुमार (42.5 हजार) और संदीप कुमार (29 हजार)।



स्वकर से होने वाली आय है ओएसआर
पंचायतीराज विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों के पास स्थानीय करों (जैसे बाजार शुल्क, जलकर, संपत्ति कर,कूड़ा निस्तारण केंद्र,घर-घर कूड़ा उठान, गोबर गैस) और अन्य स्थानीय सेवाओं से जुटाई गई आय का हिसाब रखने के लिए ओएसआर किया जाता है। ग्राम पंचायत की स्वयं की होने वाली आय को ओएसआर कहा जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed