Firozabad News: बारिश और तेज हवा से बाजरे की फसल बिछी, किसानों की बढ़ी चिंता
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 27 Sep 2026 12:02 AM IST
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टूंडला। शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है और किसानों की नींद उड़ा दी है। इस खराब मौसम के कारण खेतों में पककर तैयार खड़ी बाजरे की फसल जमीन पर बिछ गई है।
लाइनपार इलाके के गांवों नगला केशों, रसूलाबाद, नगला राजपति और बजहेरा के किसान कल्याण सिंह, दिनेश चंद्र, अरविंद कुमार व कंचन पाल सिंह ने बताया कि वे फसल की कटाई करते, उससे पहले ही बारिश और तेज हवा के थपेड़ों ने फसल को गिरा दिया।
लतुर्रा के पुष्पेंद्र उपाध्याय, रसूलाबाद के इंद्रपाल सिंह व छिकाऊ के नीरज दीक्षित ने चिंता जताई कि जमीन पर गिरी फसल के सिट्टों (बालियों) में कंडो रोग लगने, नमी से दाने अंकुरित होने और कीड़े पड़ने का खतरा बढ़ गया है, जिससे पैदावार और अनाज की गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। मौसम के इस मिजाज से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। संवाद
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लाइनपार इलाके के गांवों नगला केशों, रसूलाबाद, नगला राजपति और बजहेरा के किसान कल्याण सिंह, दिनेश चंद्र, अरविंद कुमार व कंचन पाल सिंह ने बताया कि वे फसल की कटाई करते, उससे पहले ही बारिश और तेज हवा के थपेड़ों ने फसल को गिरा दिया।
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लतुर्रा के पुष्पेंद्र उपाध्याय, रसूलाबाद के इंद्रपाल सिंह व छिकाऊ के नीरज दीक्षित ने चिंता जताई कि जमीन पर गिरी फसल के सिट्टों (बालियों) में कंडो रोग लगने, नमी से दाने अंकुरित होने और कीड़े पड़ने का खतरा बढ़ गया है, जिससे पैदावार और अनाज की गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। मौसम के इस मिजाज से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। संवाद
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