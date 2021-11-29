फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Banks will open today; complete any urgent work, as there will be a strike for the next three days.

Firozabad News: आज खुलेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम, अगले तीन दिन रहेगी हड़ताल

Sun, 27 Sep 2026 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 27 Sep 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Banks will open today; complete any urgent work, as there will be a strike for the next three days.
फिरोजाबाद। बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले रविवार 27 सितंबर को जिले में सभी बैंक शाखाएं खुलेंगी। 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद हैं। ऐसे में रविवार को बैंक खुलने से लोगों को हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग काम निपटाने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन


यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। लगातार अवकाश और हड़ताल के बीच ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए 27 सितंबर को रविवार के बावजूद बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज किया जाएगा। लोगों को सोशल मीडिया पर भी बैंकों ने इसकी जानकारी दी।
विज्ञापन

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जिला संयोजक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि बैंक कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन कामकाज लागू करने और प्रोत्साहन योजना में भेदभाव समाप्त करने समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सरकार के साथ वार्ता चल रही है। मांगों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण तीन दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नकदी और चेक क्लीयरेंस हो सकता है प्रभावित

हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में नकदी जमा और निकासी, चेक क्लीयरेंस, पासबुक प्रविष्टि और नए खाते खोलने जैसे काम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जिन ग्राहकों को इन सेवाओं की जरूरत है, वे रविवार को बैंक खुलने का लाभ उठा सकते हैं।






- रविवार को साप्ताहिक अवकाश के बावजूद जिले की सभी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी और नियमित रूप से काम होगा। इसके बाद तीन दिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल रहेगी। हड़ताल के दौरान यूपीआई, नेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
रमाकांत, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed