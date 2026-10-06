Firozabad News: पीडब्ल्यूडी करेगी निगम नवीन भवन के मानचित्र का सत्यापन

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वर्षों पुराने नगर निगम के जर्जर भवनों को तोड़ कर नई बिल्डिंग बनाने की योजना है। कार्ययोजना के तहत निगम संपत्ति,कर,जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं प्रकाश विभागों की बिल्डिंग नवीनीकरण के लिए लगभग 49.65 करोड़ की कार्ययोजना शासन को भेजी गई थी। जिस पर शासन ने आपत्ति लगाते हुए निगम नई बिल्डिंग की ड्राइंग का मानकीकरण किसी निर्माण कार्यदायी संस्था कराने की हिदायत थी। सहायक अभियंता प्रेमपाल सिंह के मुताबिक शासन के निर्देश पर पीडब्यूडी मुख्यालय को पत्र भेजा है।पत्र के साथ ही निगम की प्रस्तावित बिल्डिंग का नक्शा,ड्राइंग और भू क्षेत्रफल का विवरण भी भेज कर मानकीकरण की मांग की गई है। संवाद