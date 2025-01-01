Firozabad News: रोडवेज में प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, दोनों चालकों समेत 23 यात्री घायल

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शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे लखनऊ से दिल्ली जा रही अवध डिपो की रोडवेज बस एक्सप्रेसवे पर रुकी हुई थी, जिसमें करीब 18 यात्री सवार थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल से आगरा की ओर जा रही लगभग 80 यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस के चालक ने खड़ी रोडवेज बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में रोडवेज बस चालक ओमपाल निवासी जिला पीलीभीत के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि प्राइवेट बस में सवार 22 अन्य यात्री घायल हो गए।पुलिस ने सैफई पीजीआई में कराया भर्तीसीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एक्सप्रेसवे की राहत टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस की मदद से सभी 23 घायलों को उपचार के लिए सैफई पीजीआई अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त वाहनों के कारण बाधित हुए यातायात को सुचारू कराने के लिए पुलिस ने हाइड्रा क्रेन बुलवाकर दोनों गाड़ियों को हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।ये हुए घायल अनिल मूजा, मदन दास, हरिपद परमानी, छाया प्रमाणिक, ओमीका महतो, अयोध्या महतो, मानस जाना, उषा रानी जाना, ईजा रानी, गोविंद परमानी, गीता परमानी, तापसी गुइया, प्रसनजीत परमानी, सुनीता परमानी, तापसी मूला, अशोक बेरा, हरीधन वर्मन, शशांक, माधवी वर्मन, भवानी बर्मन, राजू (सभी निवासी जमुना गोपीनाथपुर, जिला मेदिनीपुर), हरीराम (निवासी ग्राम फतेहपुर, थाना गोसाईगंज, लखनऊ)।