Firozabad News: कार के बोनट में घुसा सांप, तीन घंटे तक इंजन में छिपा रहा

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शिकोहाबाद के गांव डंडियामई निवासी शिव प्रताप की कार घर के बाहर खड़ी थी। शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह कार के पास पहुंचे तो उनकी नजर सांप पर पड़ी। आहट होते ही सांप तेजी से कार के बोनट के अंदर घुस गया और इंजन के पुर्जों के बीच जाकर छिप गया। इंजन में सांप को देखकर कार स्वामी घबरा गए और उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने सावधानी से डंडे की मदद से सांप को बाहर निकाला। इसके बाद कार स्वामी और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। संवाद

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शिकोहाबाद। गांव डंडियामई में शुक्रवार शाम एक कार के बोनट में सांप घुस गया। सांप लगभग तीन घंटे तक इंजन के बीच में छिपकर बैठा रहा। ग्रामीणों के प्रयास के बाद सांप को बाहर निकाला जा सका।