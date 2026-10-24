Firozabad News: ट्रृॉमा सेंटर में आधे घंटे नहीं रही बिजली, टॉर्च की रोशनी में इलाज

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शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे अचानक बिजली चली गई। अस्पताल में बिजली बैकअप के लिए मौजूद जनरेटर को चालू होना था, लेकिन तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से वह शुरू नहीं हो सका। इससे ट्रॉमा सेंटर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आपात स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों की नब्ज टटोलने वाले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मोबाइल की रोशनी में मरीजों की फाइलें तलाशनी पड़ीं और पर्चियों पर दवाएं लिखनी पड़ीं। पर्चा काउंटर पर भी लंबी कतारों में खड़े मरीज और तीमारदार अंधेरे के कारण खासे परेशान नजर आए। लगभग आधे घंटे तक ट्रॉमा सेंटर में पूरी तरह अंधकार छाया रहा, जिससे अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई।सीएमएस का पक्षइस पूरे मामले पर जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नवीन जैन से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में नया जनरेटर चालू कराया गया है और उसमें बैटरी शिफ्ट कराई जा रही थी। इसी कार्य के चलते सुरक्षा की दृष्टि से कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बंद की गई थी।