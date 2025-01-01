Firozabad News: सांप ने युवक को डसा, परिजन डिब्बे में अस्पताल लाए

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गांव सोफीपुर चंद्रवार थाना बसई मोहम्मदपुर निवासी अनिल कुमार (27) शुक्रवार रात करीब 10 बजे छत पर बने बाथरूम में जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था। इसी दौरान उसने दीवार पर हाथ रखा तभी सांप के बच्चे ने उसकी हथेली में डस लिया। युवक के शोर मचाने पर परिजन दौड़कर छत पर पहुंचे। घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद सांप के बच्चे को पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर लिया। इसके बाद डिब्बे को प्लास्टिक की थैली में रख लिया। परिजन अनिल को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने अनिल को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया।

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फिरोजाबाद। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के गांव सोफीपुर में छत पर जाते समय दीवार पर हाथ रखना एक युवक को भारी पड़ गया। दीवार पर हाथ रखते ही सांप के बच्चे ने उसकी हथेली में डस लिया। परिजन युवक को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे तो साथ में सांप के बच्चे को भी डिब्बे में बंद कर ले आए। अस्पताल में डिब्बे के अंदर सांप का बच्चा देखकर खलबली मच गई। बाद में सुरक्षा गार्ड ने परिजन को डिब्बे समेत बाहर भेज दिया।