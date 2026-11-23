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लखनऊ के 402, पिंक सिटी मोहन रोड निवास शोभित सिंह (39) जेपी श्रीवास्तव के मकान में किराए पर रहते हैं। सोमवार को वह गोमती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन दोपहर 12:15 बजे टूंडला स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन जैसे ही टूंडला- मितावली स्टेशन के मध्य खम्भा नम्बर 1249/33 के पास पहुंची तभी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े शोभित ट्रेन से गिर गए तथा उनके हाथ की उंगलियां कट गई। वही, कंधे में गंभीर चोट आई है।घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आरपीएफ पहुंच गई। आरपीएफ ने एंबुलेंस बुलाते हुए घायल रेलयात्री को सीएससी टूंडला भेजा, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आफ कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि ट्रेन से गिरे रेल यात्री को जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। वह ट्रेन के किस कोच में था, कैसे गिरा इसकी जांच की जा रही है।