Firozabad News: जयपुर से उरई जा रहे बाइक सवार एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे का शिकार

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उरई, जालौन निवासी मनीष कुमार (19) जयपुर में नौकरी करता है। बुधवार सुबह वह अपने पिता विजय सिंह (45) और मां पुष्पा देवी (40) के साथ बाइक से घर लौट रहा था। सुबह करीब साढ़े दस बजे एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर संख्या 56.100 के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दंपती एवं बेटा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची यूपीडा एवं नसीरपुर पुलिस टीम ने घायलों को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी का कहना है कि हादसे में घायल तीनों को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया है। संवाद

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शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। जयपुर से उरई (जालौन) जा रहे बाइक सवार लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हो गए। बाइक अनियंत्रित होकर नसीरपुर क्षेत्र में फिसल गई। जिससे बाइक सवार दंपती एवं बेटा घायल हो गए। जिन्हें संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।