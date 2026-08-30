Firozabad News: भाजपा जिला अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार

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टूंडला की शिवपुरी कॉलोनी निवासी भूपेश प्रताप सिंह पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को लेकर लगातार आपत्तिजनक, अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणियां कर रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कसा। रविवार दोपहर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी भूपेश प्रताप सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि एसडीएम कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए। संवाद

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टूंडला। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।