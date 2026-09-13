Firozabad News: गणेश पंडाल में माइक लगाने पर विवाद, अधिवक्ता पर तानी पिस्टल

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हालांकि दोषी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न होने से सुरेश बघेल, प्रशांत, अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, सुनील कुमार, विवेक कुमार, सुरेश, सविता, मोटू बघेल, कुलदीप बघेल, अवनीश बघेल और धीरज कुमार सहित अन्य समिति कार्यकर्ताओं में रोष है और उन्होंने एसएसपी से शिकायत की चेतावनी दी है। संवाद

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मक्खनपुर। स्टेशन रोड पर गणेश चतुर्थी महोत्सव पंडाल के लिए माइक लगाने को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने समिति के पदाधिकारी व दीवानी के अधिवक्ता प्रेम निवास प्रजापति पर लाइसेंसी पिस्टल तान दी। समिति कार्यकर्ताओं के बीच-बचाव के बाद मामला थाने पहुंचा, जहां थाना प्रभारी चमन कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया।