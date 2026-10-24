Firozabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, चाचा-भतीजे की मौत

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सिरसागंज थाना क्षेत्र के एदलपुर गांव निवासी धर्मवीर अपने भाई कर्मवीर सिंह उर्फ दीपू (30) और अपने चाचा रविचंद्र (40) के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लादकर बेचने के लिए आगरा जा रहे थे। ट्रैक्टर धर्मवीर चला रहे थे। शुक्रवार रात करीब 11 बजे जैसे ही वे मक्खनपुर थाना क्षेत्र के नए बाईपास पर खाटू श्याम मंदिर से कुछ आगे बिल्टीगढ़ पुल के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन पलट गया। जिससे कर्मवीर और रविचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। धर्मवीर को मामूली चोटें आईं।सूचना मिलते ही मक्खनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने कर्मवीर और रविचंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। हादसे में मृत दीपू ने पीईटी की तैयारी की थी। कॅरिअर को लेकर उसने सपना संजोए थे। आज उसे परीक्षा देनी थी। हादसे के बाद पिकअप को छोड़कर चालक मौके से भाग गया। पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया है।अच्छे मुनाफे के लालच में आगरा जा रहे थे धान बेचनेघायल धर्मवीर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह अपने धान को आगरा की मंडी में बेचने के लिए जा रहे थे। वहां के एक निजी आढ़तिया से अच्छी दरों में धान का सौदा तय हुआ था। जबकि सरकारी केंद्रों पर धान की एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है।रफ्तार ने रौंदे सपने, दीपू को आज देनी थी पीईटीबीफार्मा कर चुका था, दिवाली की तैयारियों की खुशियां भी सदमे में बदलींसंवाद न्यूज एजेंसीमक्खनपुर (फिरोजाबाद)। उज्ज्वल भविष्य के सपने और आंखों में आगे बढ़ने की ललक थी लेकिन काल बनकर आए एक तेज रफ्तार वाहन ने पलक झपकते ही सब कुछ उजाड़ दिया। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में धान बेचने जा रहे चाचा-भतीजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस अप्रत्याशित हादसे ने दिवाली की तैयारियों की खुशियों के बीच दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है।सिरसागंज थाना क्षेत्र के एदलपुर गांव निवासी धर्मवीर अपने भाई कर्मवीर सिंह उर्फ दीपू (30) और अपने चाचा रविचंद्र (40) के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में धान लादकर बेचने के लिए आगरा जा रहे थे। ट्रैक्टर धर्मवीर चला रहे थे। शुक्रवार रात करीब 11 बजे जैसे ही वे मक्खनपुर थाना क्षेत्र के नए बाईपास पर खाटू श्याम मंदिर से कुछ आगे बिल्टीगढ़ पुल के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दीपू और रविचंद्र की मौत हो गई। दीपू ने पीईटी की तैयारी की थी। कॅरिअर को लेकर उसने सपना संजोए थे।दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़इस दर्दनाक हादसे ने दोनों परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। कर्मवीर सिंह उर्फ दीपू ने बीफार्मा की पढ़ाई पूरी कर ली थी और रविवार को ही वह पीईटी देने जाने वाला था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। चाचा रविचंद्र राजमिस्त्री थे। वह छह भाइयों तथा तीन बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी भी शादी नहीं हुई थी।सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिकअप का चालक मौके से भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है।जयविंद, सीओ शिकोहाबाद