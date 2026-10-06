फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Heavy fines for stubble burning; administration gears up.

Firozabad News: पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, प्रशासन ने कसी कमर

Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Heavy fines for stubble burning; administration gears up.
फिरोजाबाद। फसल अवशेष प्रबंधन पर आयोजित जिला स्तरीय संगोष्ठी में डीएम संतोष कुमार शर्मा ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम और ब्लॉक स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में टास्कफोर्स के गठन की घोषणा की। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
विज्ञापन

डीएम ने पराली का उपयोग गोशाला, पशु चारे और सीबीजी प्लांट में करने के निर्देश दिए। सीडीओ शत्रोहन वैश्य ने कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम और बेलिंग मशीन चलाने पर जोर दिया। उप निदेशक कृषि एसपी सिंह ने जानकारी दी कि पराली जलाने पर दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये, दो से पांच एकड़ वाले पर 15,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले पर 30,000 रुपये प्रति घटना अर्थदंड लगाया जाएगा।
विज्ञापन

संगोष्ठी में डीएम संतोष कुमार शर्मा, सीडीओ शत्रोहन वैश्य, उप निदेशक कृषि एसपी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व कल्पना जायसवाल, एसडीएम जसराना ऋषभ पुंडीर, उपायुक्त एनआरएलएम तूलिका श्रीवास्तव, जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान, भूमि संरक्षण अधिकारी प्रमोद कुमार और डीएचओ चंद्रप्रकाश अवस्थी सहित अन्य अधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed