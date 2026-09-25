Firozabad News: बीरीसिंह कॉलेज प्रांगण में आमने-सामने होगी दुर्गापूजा और रामलीला

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श्रीनगर रामलीला महोत्सव नगर के परिषदीय विद्यालय के खेल प्रांगण (रामलीला मैदान) में लगभग 100 वर्षों से आयोजित होता आ रहा था। गत वर्ष एक व्यक्ति द्वारा शिक्षण संस्थान में रामलीला होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आयोजन पर रोक लगा दी थी। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर रामलीला के आयोजन को लेकर आयोजक स्थान को लेकर परेशान थे। ऐसे में तहसील प्रशासन ने कई स्थान सुझाए थे तो रामलीला कमेटी ने ठा. बीरी सिंह कॉलेज प्रांगण में रामलीला की सहमति जताई थी।इस पर इस प्रांगण में 28 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली श्री हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी ने ध्वनि टकराव, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का हवाला देते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपते अन्य स्थान पर रामलीला कराने की मांग की थी। विवाद गहराने पर एडीएम कल्पना जायसवाल और एसडीएम दिव्या सिंह ने नगर में अन्य वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण भी किया था, परंतु कोई सहमति नहीं बन पाई थी। एसडीएम दिव्या सिंह और सीओ अरुण कुमार चौरसिया ने ठा. बीरी सिंह कॉलेज परिसर पहुंचकर दोनों कमेटियों से वार्ता की तथा कॉलेज के एक और गेट को खुलवाने का आश्वासन दिया। प्रशासन की मध्यस्थता और दुर्गा पूजा कमेटी के सहयोग से अंततः दोनों पक्ष एक ही परिसर में अपने-अपने आयोजन कराने पर सहमत हो गए।