Firozabad News: हाईटेंशन लाइन के करंट से चार बच्चे झुलसे, 25 से अधिक घरों के उपकरण फुंके

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हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। शांतिनगर निवासी नारायण सिंह शंखवार के मकान की छत पर उनकी बेटी संजना (16), नीतू उर्फ जाह्नवी (13), बेटा राजन (8) और साढ़ू का बेटा ऋषभ (9) कबूतर उड़ा रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने छत पर रखा करीब आठ फीट लंबा लोहे का सरिया उठा लिया। यह सरिया मकान के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन के दायरे (मैग्नेटिक रेंज) में आ गया। इसके तुरंत बाद तेज धमाके के साथ घर का बिजली मीटर फट गया और आग लग गई। करंट की चपेट में आकर चारों बच्चे झुलस गए। गंभीर अवस्था में सभी को मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।डॉक्टर राहुल जैन के अनुसार, सभी बच्चे करीब 50 प्रतिशत से अधिक झुलस गए हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही शहर विधायक मनीष असीजा, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय खेड़ा, एक्सईएन अर्जुन सिंह और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। विधायक ने घायलों का हाल जाना और लेखपाल को बुलाकर नुकसान का आकलन कराते हुए पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया।वर्जन220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन अपने निर्धारित मानकों के अनुरूप है। नियमों के अनुसार, ट्रांसमिशन लाइन की निर्धारित रेंज (दायरे) में मकान नहीं बनाए जाने चाहिए। बच्चे लाइन की निर्धारित दूरी के दायरे में आ गए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ है।- विजय खेड़ा, अधीक्षण अभियंता, शहरी फिरोजाबाद