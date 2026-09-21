Firozabad News: गेहूं का समर्थन मूल्य हो छह हजार,कर्ज होना चाहिए माफ -भाकियू महाशक्ति की महापंचायत में किसानों की गूंजी समस्याएं

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महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण किसान परेशान है। उन्होंने आलू का समर्थन मूल्य 2500 रुपया प्रति कुंतल किया जाए। गन्ना का समर्थन मूल्य सात सौ रुपया प्रति कुंतल करने एवं गेहूं का समर्थन मूल्य छह हजार रुपया प्रति कुंतल किए जाने की मांग की। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किए जाने की मांग की। इस मौके पर धर्मवीर उर्फ बबलू चौहान के नेतृत्व में सुकेंद्र सिंह यादव को संगठन का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय सचिव लखन सिंह भदौरिया ने कहा कि किसानों को खाद जरूरत के अनुरूप नहीं मिल रही है। आलू की फसल की बुबाई का समय आ गया है। डीएपी के लिए यदि किसान भटका तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सुखपाल सिंह,प्रमोद शर्मा,ठाकुर अरुण सिंह, ठाकुर रमेश पाल सिंह, मुस्तकीम,जावेद अहमद,कर्मवीर सिंह, रामअवतार सिंह, राकेश सिंह, सुरेशपाल सिंह,जीतपाल सिंह सहित काफी लोग शामिल थे।

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फिरोजाबाद। मक्खनपुर स्थित रायल कृष्णा गार्डन में भारतीय किसान यूनियन (महाशक्ति) की महापंचायत में किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की गई। महापंचायत की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने की।