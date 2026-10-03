Firozabad News: गैस सिलिंडर लीकेज से लगी आग, जलकल विभाग का नलकूप ऑपरेटर झुलसा

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आनंद नगर खेड़ा निवासी सुरेश (60) जलकल विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार रात अपने घर पर खाना बना रहे थे। उसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर से लीकेज होने लगी और देखते ही देखते रसोई में आग फैल गई। सुरेश आग की लपटों में घिर गए और गंभीर रूप से झुलस गए।हादसे के वक्त सुरेश घर पर अकेले थे। उनकी पत्नी मीरा देवी किसी काम से बाहर गई हुई थीं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और झुलसी हुई अवस्था में सुरेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को बेहद नाजुक बताते हुए बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर रवि त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।