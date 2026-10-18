Firozabad News: डीजे बंद कराने पर हुई धक्का-मुक्की में मासूम की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव नगला तुरकिया निवासी राहुल के घर बृहस्पतिवार को पर माता रानी का धार्मिक आयोजन चल रहा था। इस दौरान घर में डीजे पर भजन बज रहे थे। पड़ोसी बंटू के तीन साल के बच्चे के कान का ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते वह डीजे की तेज आवाज को कम कराने के लिए राहुल की पत्नी मधु के पास पहुंचा था।आरोप है कि इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और धक्का-मुक्की के बीच मधु की गोद में मौजूद ढाई माह की बेटी शानवी नीचे गिर गई। इस हादसे के बाद बच्ची की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई और उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह उसने दम तोड़ दिया था। सीओ शिकोहाबाद जयबिंद कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले के सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। मृतका के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।