Firozabad News: पारिवारिक कलह से तंग आकर मजदूर ने फंदा लगाकर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 11:41 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र के आजाद नगर में शनिवार शाम पारिवारिक कलह के चलते 27 वर्षीय मजदूर पवन शंखवार ने मकान की तीसरी मंजिल के कमरे में लोहे के पाइप से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक नीचे न आने पर परिजनों ने ऊपर जाकर शव लटकता देखा, जिससे घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक तीन भाइयों में से एक था और उसकी शादी करीब तीन वर्ष पूर्व हुई थी। वह अपने पीछे पत्नी और एक मासूम बेटे को रोता-बिलखता छोड़ गया है। सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या की बात सामने आई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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