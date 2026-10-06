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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Father dies of heart attack at bank while seeking loan for daughter's wedding.

Firozabad News: बेटी की शादी के लिए लोन लेने गए पिता की बैंक में हार्ट अटैक से मौत

Tue, 06 Oct 2026 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:56 PM IST
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Father dies of heart attack at bank while seeking loan for daughter's wedding.
हाथरस। मूल रूप से फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी अंतर्गत गांव नगला गुमानी निवासी किशनपाल की तैनाती हसायन ब्लॉक की ग्राम पंचायत भिंतर में थी। वे बेटी दीक्षा की शादी के लिए लोन लेने मंगलवार दोपहर करीब एक बजे बैंक पहुंचे थे, जहां फॉर्म लेने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे फर्श पर गिर पड़े। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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इस अचानक हुई घटना से उनकी पत्नी सुषमा, छोटे बेटे प्रिंस और बेटी दीक्षा सहित पूरे परिवार में कोहराम मच गया। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और रिपोर्ट आने पर मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। संवाद
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