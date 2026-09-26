Firozabad News: कबिलपुर की ठार में अजगर निकलने से फैली दहशत
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 26 Sep 2026 11:49 PM IST
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जसराना। तहसील क्षेत्र के गांव कबिलपुर की ठार में शनिवार को अजगर निकलने से ग्रामीणों और पशुपालकों में खौफ छा गया। ठार में मवेशियों को बांधने के स्थान के पास झाड़ियों में अजगर मिलने से मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा।
शनिवार को गांव की महिलाएं पशुओं को चारा-पानी देने के लिए बाड़े की तरफ गई थीं। वहां अजगर बैठा हुआ था। अजगर को देखते ही महिलाएं चीखती-चिलाती हुई भाग खड़ी हुईं। महिलाओं के शोर मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और मामले की जानकारी तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई। अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुटी रही। संवाद
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शनिवार को गांव की महिलाएं पशुओं को चारा-पानी देने के लिए बाड़े की तरफ गई थीं। वहां अजगर बैठा हुआ था। अजगर को देखते ही महिलाएं चीखती-चिलाती हुई भाग खड़ी हुईं। महिलाओं के शोर मचाने पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और मामले की जानकारी तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई। अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जुटी रही। संवाद
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