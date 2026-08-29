Firozabad News: कम उपस्थिति और जर्जर भवन देख डीएम सख्त, दिए कार्रवाई के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 29 Aug 2026 11:27 PM IST
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फिरोजाबाद। बेसिक शिक्षा विद्यालयों की कम उपस्थिति, साफ-सफाई और जर्जर भवनों को लेकर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने शनिवार को औचक निरीक्षण कर कड़ी चेतावनी दी है। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय नगला डरुआ में 119 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष केवल 25 छात्र मिलने पर डीएम ने छात्र मनीष से हिंदी की पुस्तक पढ़वाकर पठन-पाठन का स्तर परखा और शिक्षकों को शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए।
उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला खरसुली में 74 में से मात्र 10 छात्र उपस्थित मिलने पर उन्होंने उपस्थिति पंजिका की जांच की तथा परिसर में जर्जर मिले आंगनबाड़ी केंद्र के भवन को सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल ध्वस्त कराने और शौचालय के सामने सुरक्षा दीवार बनवाने के निर्देश दिए। एक अन्य विद्यालय के निरीक्षण में 89 में से 52 विद्यार्थी और चार शिक्षक उपस्थित मिले जहां एमडीएम निर्धारित मीनू के अनुसार पाया गया। डीएम ने शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बीएसए भूपेंद्र सिंह भी साथ रहे। संवाद
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उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला खरसुली में 74 में से मात्र 10 छात्र उपस्थित मिलने पर उन्होंने उपस्थिति पंजिका की जांच की तथा परिसर में जर्जर मिले आंगनबाड़ी केंद्र के भवन को सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल ध्वस्त कराने और शौचालय के सामने सुरक्षा दीवार बनवाने के निर्देश दिए। एक अन्य विद्यालय के निरीक्षण में 89 में से 52 विद्यार्थी और चार शिक्षक उपस्थित मिले जहां एमडीएम निर्धारित मीनू के अनुसार पाया गया। डीएम ने शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बीएसए भूपेंद्र सिंह भी साथ रहे। संवाद
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