गर्लफ्रेंड ने कहीं का न छोड़ा: पत्नी से दिलवाया तलाक, बाद में प्रेमिका ने भी शादी से किया इनकार; पढ़ें आपबीती

तलाक के बाद जब पीड़ित ने अपनी प्रेमिका पर शादी के लिए दबाव डाला तो कि 14 अप्रैल 2026 को नेहा अपने परिजन के साथ बालाजी मंदिर पर आई। जहां दोनों के बीच मुलाकात हुई। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह अचेत हो गया। आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर नेहा, उसकी मां सीमा देवी, बहन आकांक्षा, बुआ मंजू तथा कमलेश निवासी शिकोहाबाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ जयबिंद गुप्ता का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।