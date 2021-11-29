Firozabad News: इंटरनेट ठप होने से करीब एक घंटे पर्चा बनवाने में हुई दिक्कत

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सोमवार सुबह से ही मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगने लगीं। पर्चा काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्ष तक मरीजों की भीड़ रही। मौसम में बदलाव के चलते सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज भी बड़ी संख्या में पहुंचे।इसी बीच मेडिकल कॉलेज में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई। इससे ऑनलाइन पर्चे बनने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और मरीजों को करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद पर्चे बनने शुरू हुए और मरीजों को राहत मिली। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।सीएमएस डॉ. नवीन जैन ने बताया कि त्योहार के बाद ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया था। इंटरनेट में कुछ समय के लिए समस्या आई थी, जिसे ठीक करा दिया गया।