Firozabad News: नशे में भिड़े ढाबा संचालक और दुकानदार, पुलिस से अभद्रता

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इंस्पेक्टर रवि त्यागी ने बताया कि प्रथम पक्ष के लकड़ी दुकान संचालक बंटू (निवासी पुरषोत्तम विहार, थाना रामगढ़) और दूसरे पक्ष के छक्कू ढाबा संचालक भाइयों दीपक कुमार, हरवीर और विक्रम (निवासी वरतरा, थाना नारखी) के बीच लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से संघर्ष हुआ।पुलिस के समझाने पर भी वे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहे। इस मामले में उप-निरीक्षक कौशल कुमार शर्मा की तहरीर पर सरकारी कार्य में बाधा व बलवे की पहली प्राथमिकी तथा बंटू की तहरीर पर मारपीट व धमकी की दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने शांतिभंग में कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक, हरवीर और विक्रम को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया है।मासूम बच्चे के साथ पुलिस जीप के नीचे लेटा ढाबा संचालकढाबा संचालक दीपक अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर पुलिस की जीप के पहिये के नीचे लेट गया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में किए गए इस ड्रामे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने बमुश्किल से समझाकर स्थिति को संभाला।शहर की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों पक्षों पर पुलिस ने अपनी ओर से प्राथमिकी दर्ज की है।- संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी