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Firozabad News: दहेज में कार व नकदी न मिलने पर विवाहिता को देह व्यापार के धंधे में धकेलने की कोशिश

Sun, 18 Oct 2026 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 18 Oct 2026 11:53 PM IST
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Attempt to push married woman into prostitution after not receiving car and cash as dowry
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को देह व्यापार के धंधे में धकेलने के प्रयास का ससुरालियों पर आरोप लगा है। पीड़िता ने रामगढ़ थाने में पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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थाना रामगढ़ निवासी एक महिला ने बताया कि उसका विवाह 15 जुलाई 2022 को मुस्लिम शरियत के अनुसार हुआ था। दान-दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं हुए और एक कार व 5 लाख रुपये नकदी की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। 21 नवंबर 2025 को एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद ससुरालियों के अत्याचार और ताने और अधिक बढ़ गए। कई बार सामाजिक पंचायतें भी हुईं, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा। 30 जुलाई 2026 की शाम सास को यह जानकारी मिली कि वह तीन महीने की गर्भवती है, तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया गया। इसके बाद पति, सास, देवर, ननदोई, और अन्य ने एक बुरी तरह पीटा। पति ने देह व्यापार कराने का प्रयास किया। मोहल्ले के किसी व्यक्ति की सूचना पर मायके पक्ष के लोग आ गए और पीड़िता को उनके चंगुल से छुड़ाया। मामले में थाना रामगढ़ पुलिस को तहरीर दी। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस विवेचना कर रही है।
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