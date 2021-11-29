Firozabad News: आंखों में खुजली और पानी आने की शिकायत, ओपीडी में लगी भीड़

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बृहस्पतिवार को 136 मरीजों ने उपचार कराया। ओपीडी में आने वाले मरीज आंखों में लालिमा, खुजली, पानी आने और सूजन की शिकायत कर रहे हैं। कुछ मरीज आंखों में जलन और असहजता की समस्या भी लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए नेत्र रोग विभाग में भी सतर्कता बरती जा रही है। विज्ञापन







आंखों को रगड़ने से बचें, चिकित्सक को दिखाएं

मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डा. प्रेरणा उपाध्याय ने बताया कि इन दिनों आंखों से संबंधित शिकायतों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। लोगों को आंखों की स्वच्छता पर ध्यान देने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है। बृहस्पतिवार को 136 मरीजों ने उपचार कराया। ओपीडी में आने वाले मरीज आंखों में लालिमा, खुजली, पानी आने और सूजन की शिकायत कर रहे हैं। कुछ मरीज आंखों में जलन और असहजता की समस्या भी लेकर चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए नेत्र रोग विभाग में भी सतर्कता बरती जा रही है।आंखों को रगड़ने से बचें, चिकित्सक को दिखाएंमेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डा. प्रेरणा उपाध्याय ने बताया कि इन दिनों आंखों से संबंधित शिकायतों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। लोगों को आंखों की स्वच्छता पर ध्यान देने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है।

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फिरोजाबाद। मौसम में बदलाव के बीच आंखों से जुड़ी परेशानियों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में इन दिनों आंखों की समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सामान्य दिनों में करीब 100 मरीज प्रतिदिन ओपीडी में पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों यह संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच गई है।