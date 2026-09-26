Firozabad News: ससुराल आए युवक का पेड़ से लटका मिला शव, हत्या का आरोप

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थाना जसराना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद निवासी वीरभान उर्फ वीशेष (25) मुंबई की एक फैक्टरी में काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी शादी मटसैना के गांव इटौरा निवासी संगीता से हुई थी। परिजनों के अनुसार, वीरभान 25 अगस्त को मुंबई से घर लौटा था। शुक्रवार को वह अपने ससुराल आया हुआ था। शनिवार सुबह पुरानी पशु हाट के पास नीम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से उसका शव लटका मिला।मृतक के चाचा विजय चंद्र ने बताया कि शादी के एक सप्ताह बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन चली आ रही थी। पत्नी संगीता मार्च माह से ही अपने मायके में रह रही थी और फिलहाल करीब सात माह की गर्भवती है। कुछ दिन पूर्व ही दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। आरोप है कि संगीता ने शुक्रवार को घी देने के बहाने वीरभान को अपने पास बुलाया और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। शुक्रवार शाम के बाद से वीरभान से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो सका था। मृतक तीन भाइयों और दो बहनों में दूसरे नंबर का था।प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह के चलते युवक द्वारा आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- तेजस त्रिपाठी, सीओ सदरपत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक बना था विवाद का कारणमृतक के परिजन ने बताया कि पिछले चार माह से वीरभान की पत्नी मायके में रह रही है। संगीता को सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून था, जिसका वीरभान और परिजन विरोध करते थे। इसी बात को लेकर शादी के बाद से ही दंपती के बीच आए दिन कलह रहने लगी थी। गृहकलह से तंग आकर संगीता चार महीने पहले अपने मायके चली आई थी।