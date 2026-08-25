Firozabad News: वाजिदपुर रेलवे लाइन किनारे मिला ई-रिक्शा चालक का शव

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मृतक की पहचान कल्याणपुर भागीरथपुर थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ निवासी मटरु सिंह के रूप में हुई। सूचना पर पहुंचे मृतक के भाई जगदीश ने बताया कि वह चार भाइयों में तीसरे नंबर का था तथा अपने पीछे पत्नी नेकसेदेवी व चार बेटियों को रोता-बिलखता छोड़ गया है। थानाध्यक्ष रमित कुमार आर्य ने बताया कि पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है। संवाद

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फिरोजाबाद। थाना लाइनपार क्षेत्र के वाजिदपुर रेलवे लाइन किनारे खंभा संख्या 708/41 के पास मंगलवार को अलीगढ़ निवासी 40 वर्षीय ई-रिक्शा चालक मटरु सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक मोहित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के शव के पास सल्फास की पुड़िया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, शराब के पाउच, शर्ट और गमछा मिलने से प्रथमदृष्टया जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है।