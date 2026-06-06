Firozabad News: शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान पर शिक्षक और कर्मचारियों के बीच मारपीट

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शिकोहाबाद। पक्का तालाब स्थित कटरा बाजार में कपड़े की दुकान पर 23 अगस्त को हुए विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुकान मालिक अक्षय वर्मा के अनुसार, आहूजा कंपाउंड निवासी शिक्षक राजीव जैन शराब के नशे में दुकान पर आए थे और कपड़े दिखाने को लेकर हुए विवाद में स्टाफ से अभद्रता व डंडे से मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष से सिरसागंज के श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज के शिक्षक राजीव जैन का आरोप है कि वह बच्चे के लिए सूट खरीदने गए थे, जहां स्टाफ द्वारा अभद्रता करने और शिकायत पर दुकान मालिक अक्षय वर्मा व कर्मचारियों सौरभ, अन्नू व तीन अन्य ने मिलकर उनके साथ मारपीट की जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोप पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद