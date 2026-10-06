Firozabad News: धान,मक्का,बाजरा एवं ज्वार खरीद केंद्रों पर की जाए सभी व्यवस्थाएं

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डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप समर्थन मूल्य योजना का लाभ जनपद के अंतिम किसान तक पहुंचना चाहिए। अधिकाधिक किसानों को योजना से जोड़कर उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। सभी क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा हेतु पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छांव, इलेक्ट्रोनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, बोरी (बारदाना) एवं सफाई की पुख्ता एवं व्यापक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जाए। राज्य भंडारण निगम के मैनेजर को निर्देश दिए खरीद के उपरांत खाद्यान्न के त्वरित उठान एवं सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाए। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद थे। संवाद