Fatehpur News: जमीन के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजी को पीटा

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असोथर। सरकंडी के फुटही का डेरा में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ननका निषाद और बहू सुदेवी पर बड़े भाई नौरंग निषाद व बेटी मनीषा देवी की लाठी-डंडों से पिटाई का आरोप है। इस मारपीट में पिता-पुत्री गंभीर घायल हुए। पुलिस ने मंगलवार को नौरंग की तहरीर पर दो आरोपियों के खिलाफ मारपीट व धमकी का मामला दर्ज किया है। नौरंग ने बताया कि पांच अक्तूबर को सुबह 11 बजे ननका शराब के नशे में उनके दरवाजे पर पहुंचा। उसने जमीन विवाद पर गालीगलौज कर नौरंग को पीटा। सुदेवी ने भी मारपीट की। पिता को बचाने आई मनीषा देवी को भी आरोपियों ने पीटा। थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घायल पिता-पुत्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।