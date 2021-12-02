Fatehpur News: फंदे से लटका मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

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हसनपुर रमडेरवा गांव निवासी सुनील पटेल की पत्नी कोमल देवी (35) का शव कमरे में छत के कुंडे से रस्सी के सहारे लटका मिला। सुनील ने पुलिस को बताया कि घटना के समय परिजन घर के बाहर थे। घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर जान दे दी।वहीं मलवां थाना क्षेत्र के मीरपुर निवासी कोमल के भाई रानू ने आरोप लगाया कि बहनोई ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या की और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे पर लटका दिया। कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपों की जांच की जाएगी।