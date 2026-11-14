Fatehpur News: सिटी में आज

विज्ञापन





शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह आठ बजे से।





धर्म-कर्म



थरियांव के प्राचीन सिद्ध पीठ मां शीतला धाम मंदिर में गेट व मंदिर सुंदरीकरण का उद्घाटन सुबह 11 बजे से।



असोथर नगर पंचायत में रामकथा के चौथे दिन वनगमन की कथा दोपहर दो बजे से।



अमौली के चांदपुर में भागवत कथा के तीसरे दिन श्रीकृष्ण लीला की कथा दोपहर एक बजे से।



खजुहा विकासखंड के रेवरी और खुटांझाल गांव के बीच जंगल में स्थित श्री नंद बाबा आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।



विजयीपुर क्षेत्र के सिलमी गांव में रामलीला में तीसरे दिन राम वनवास की लीला का मंचन रात नौ बजे से।



कवि सम्मेलन