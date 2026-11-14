Fatehpur News: घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगा सभासदों ने रुकवाया नाला निर्माण

सभासदों ने निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने अध्यक्ष रेखा वर्मा सोनी और उनके प्रतिनिधि कामता सोनी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। सभासद अरुण गुप्ता, शिवबरन प्रजापति, प्रेमप्रकाश गुप्ता, नीरज पासवान, पप्पू खान और मोहित भास्कर ने ठेकेदार पर खराब सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। सभासदों ने निर्माण से संबंधित जियो दिखाने की मांग की, जिसे नहीं दिखाया गया। उन्होंने डीएम से शिकायत करने की बात कही है। वहीं अध्यक्ष रेखा वर्मा सोनी ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है।