नेहरू ने विश्व पटल पर बनाई भारत की पहचान : महेश

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जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नेहरू केवल देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रतिष्ठित नेताओं में से थे। उनके व्यक्तित्व और योगदान का पूरी दुनिया सम्मान करती है।शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा ने बताया कि नेहरू ने विश्व पटल पर भारत की पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सपना देश को तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत बनाकर विश्व में अग्रणी स्थान दिलाना था।इस मौके पर सुधाकर अवस्थी, देवी प्रकाश दुबे, राजू लोधी, ओम प्रकाश कोरी, अजय बच्चा, कौशल कुमार शुक्ला, चौधरी मोइन राइन, इशरत खान और नजमी कमर सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।