फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Woman beaten for dowry; accused of being forced to undergo an abortion.

Fatehpur News: दहेज के लिए महिला को पीटा, गर्भपात कराने का आरोप

Fri, 09 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Woman beaten for dowry; accused of being forced to undergo an abortion.
फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र में महिला ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। मुराइनटोला निवासी सफी अहमद की पुत्री रुखसार ने बताया कि उसका निकाह 26 नवंबर 2023 को बांदा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के बाबूलाल चौराहा ईदगाह निवासी फैजान अहमद के साथ हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद से ससुरालीजन 10 लाख की मांग करने लगे।
विज्ञापन

विरोध करने पर पिटाई की। आरोप है कि दो बार दवा खिलाकर उसका गर्भपात कराया गया। 24 सितंबर को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार को पति फैजान, सास अनीसा, ससुर निसार, ननद शाहीन, शहाना और पिंकी तथा नंदोई नसीम, इम्तियाज और बबलू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed