Fatehpur News: पांच बिजली के खंभे से तार चोरी, खेत में कटे पड़े मिले

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मलवां थाना क्षेत्र के डगरइया गांव के किनारे खेत कल्यानपुर थानांतर्गत आते हैं। रेलवे लाइन के किनारे 33 केवी लाइन के पांच खंभों से चोरों ने तार काट लिए। तारों के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर छोड़ दिए गए। विज्ञापन

खेत में तार पड़े होने और पोल पर तार नहीं होने से ग्रामीणों को चोरी का पता चला। हालांकि किसी ने पुलिस या निगम के अधिकारियों को सूचना नहीं दी। शाम को मौके का वीडियो वायरल होने के बाद निगम के जेई हरकत में आए। विज्ञापन विज्ञापन

क्षेत्र में इसी सप्ताह तीसरी बार तार चोरी की घटना हुई है। जेई सुंदरम यादव ने बताया कि पांच खंभों के तार चोरी हुए हैं। करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना नहीं आई है। मलवां थाना क्षेत्र के डगरइया गांव के किनारे खेत कल्यानपुर थानांतर्गत आते हैं। रेलवे लाइन के किनारे 33 केवी लाइन के पांच खंभों से चोरों ने तार काट लिए। तारों के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर छोड़ दिए गए।खेत में तार पड़े होने और पोल पर तार नहीं होने से ग्रामीणों को चोरी का पता चला। हालांकि किसी ने पुलिस या निगम के अधिकारियों को सूचना नहीं दी। शाम को मौके का वीडियो वायरल होने के बाद निगम के जेई हरकत में आए।क्षेत्र में इसी सप्ताह तीसरी बार तार चोरी की घटना हुई है। जेई सुंदरम यादव ने बताया कि पांच खंभों के तार चोरी हुए हैं। करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना नहीं आई है।

फतेहपुर। चोरों ने बुधवार रात पांच बिजली के खंभों से तार चोरी कर लिए। तारों को टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगहों पर ढेर लगा दिया गया। किसी वजह से चोर कटे तारों को ले नहीं जा सके। ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार सुबह खेतों में तार पड़े देखे, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी नहीं हुई। शाम को वीडियो वायरल होने के बाद जेई जांच के लिए पहुंचे।