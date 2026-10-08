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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Wires stolen from five electricity poles; found cut and lying in the field.

Fatehpur News: पांच बिजली के खंभे से तार चोरी, खेत में कटे पड़े मिले

Thu, 08 Oct 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:47 PM IST
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Wires stolen from five electricity poles; found cut and lying in the field.
फोटो-49-खेत पर पड़े बिजली पोल के कटे तारों के ढेर। वीडियो ग्रैब
फतेहपुर। चोरों ने बुधवार रात पांच बिजली के खंभों से तार चोरी कर लिए। तारों को टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगहों पर ढेर लगा दिया गया। किसी वजह से चोर कटे तारों को ले नहीं जा सके। ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार सुबह खेतों में तार पड़े देखे, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी नहीं हुई। शाम को वीडियो वायरल होने के बाद जेई जांच के लिए पहुंचे।
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मलवां थाना क्षेत्र के डगरइया गांव के किनारे खेत कल्यानपुर थानांतर्गत आते हैं। रेलवे लाइन के किनारे 33 केवी लाइन के पांच खंभों से चोरों ने तार काट लिए। तारों के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर छोड़ दिए गए।
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खेत में तार पड़े होने और पोल पर तार नहीं होने से ग्रामीणों को चोरी का पता चला। हालांकि किसी ने पुलिस या निगम के अधिकारियों को सूचना नहीं दी। शाम को मौके का वीडियो वायरल होने के बाद निगम के जेई हरकत में आए।
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क्षेत्र में इसी सप्ताह तीसरी बार तार चोरी की घटना हुई है। जेई सुंदरम यादव ने बताया कि पांच खंभों के तार चोरी हुए हैं। करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना नहीं आई है।

फोटो-49-खेत पर पड़े बिजली पोल के कटे तारों के ढेर। वीडियो ग्रैब

फोटो-49-खेत पर पड़े बिजली पोल के कटे तारों के ढेर। वीडियो ग्रैब

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