फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   PHC in-charge accused of misbehaving with a woman; probe initiated.

Fatehpur News: पीएचसी प्रभारी पर महिला से अभद्रता का आरोप, जांच शुरू

Thu, 08 Oct 2026 10:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
PHC in-charge accused of misbehaving with a woman; probe initiated.
बहुआ। बेटी के मुंह में छाले का इलाज कराने बहुआ पीएचसी पहुंची महिला ने प्रभारी डॉक्टर पर अभद्रता व हाथापाई का आरोप लगाया। महिला ने बृहस्पतिवार को सीएमओ से शिकायत की। इसके बाद सीएमओ ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित की।
विज्ञापन

ललौली थाना क्षेत्र की महिला ने बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी के मुंह में छाले थे। बुधवार को वह बेटी को लेकर बहुआ पीएचसी पहुंची। आरोप है कि प्रभारी डॉक्टर ने छह माह पुराना पर्चा मांगा। महिला के पास पर्चा उपलब्ध न होने पर डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया।
विज्ञापन

महिला का आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता, हाथापाई और छेड़छाड़ की। शिकायत पर सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने डिप्टी सीएमओ सुरेश कुमार और विमलेश कुमार की जांच टीम बनाई। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed