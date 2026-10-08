Fatehpur News: पीएचसी प्रभारी पर महिला से अभद्रता का आरोप, जांच शुरू
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:50 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:50 PM IST
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बहुआ। बेटी के मुंह में छाले का इलाज कराने बहुआ पीएचसी पहुंची महिला ने प्रभारी डॉक्टर पर अभद्रता व हाथापाई का आरोप लगाया। महिला ने बृहस्पतिवार को सीएमओ से शिकायत की। इसके बाद सीएमओ ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित की।
ललौली थाना क्षेत्र की महिला ने बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी के मुंह में छाले थे। बुधवार को वह बेटी को लेकर बहुआ पीएचसी पहुंची। आरोप है कि प्रभारी डॉक्टर ने छह माह पुराना पर्चा मांगा। महिला के पास पर्चा उपलब्ध न होने पर डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया।
महिला का आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता, हाथापाई और छेड़छाड़ की। शिकायत पर सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने डिप्टी सीएमओ सुरेश कुमार और विमलेश कुमार की जांच टीम बनाई। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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ललौली थाना क्षेत्र की महिला ने बताया कि उसकी 10 वर्षीय बेटी के मुंह में छाले थे। बुधवार को वह बेटी को लेकर बहुआ पीएचसी पहुंची। आरोप है कि प्रभारी डॉक्टर ने छह माह पुराना पर्चा मांगा। महिला के पास पर्चा उपलब्ध न होने पर डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया।
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महिला का आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर ने उसके साथ अभद्रता, हाथापाई और छेड़छाड़ की। शिकायत पर सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने डिप्टी सीएमओ सुरेश कुमार और विमलेश कुमार की जांच टीम बनाई। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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