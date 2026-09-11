Fatehpur News: तालाब में उतराता मिला ग्रामीण का शव, डूबने की आशंका

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भतीजे बरमदीन ने बताया कि झुर्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी और उन्हें कम दिखाई देता था। वह बृहस्पतिवार शाम शौच के लिए घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजन ने तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। विज्ञापन

आशंका है कि पैर फिसलने से वह तालाब में डूब गए। उनकी पत्नी दोनों बेटों राज कुमार और नीरज के साथ चित्रकूट के बाऊपुर गांव में रहती हैं। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया डूबने से मौत की आशंका है। भतीजे बरमदीन ने बताया कि झुर्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी और उन्हें कम दिखाई देता था। वह बृहस्पतिवार शाम शौच के लिए घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजन ने तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला।आशंका है कि पैर फिसलने से वह तालाब में डूब गए। उनकी पत्नी दोनों बेटों राज कुमार और नीरज के साथ चित्रकूट के बाऊपुर गांव में रहती हैं। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया डूबने से मौत की आशंका है।

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धाता (फतेहपुर)। थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव में शुक्रवार सुबह गांव से करीब 200 मीटर दूर तालाब में एक ग्रामीण का शव उतराता मिला। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। ग्रामीण की पहचान गोकुलपुर निवासी झुर्री रैदास के रूप में हुई।