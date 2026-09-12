Fatehpur News: चौपालों से प्रधान और सचिव नदारद, ग्रामीणों ने उठाईं समस्याएं

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प्रथम पाली में गौरी औरा की चौपाल सचिवालय भवन की फर्श धंसने के कारण स्कूल में हुई। बीडीओ सुरेश कुमार शिवहरे प्रधान मोबीना खातून का इंतजार करते रहे, पर वह नहीं पहुंचीं। उनके स्थान पर प्रधान के पति नसरुद्दीन ने व्यवस्थाएं संभालीं।ग्रामीणों ने शौचालय, आवास और जल निकासी की समस्याएं उठाईं। बीडीओ ने इन्हें दर्ज कर समाधान का आश्वासन दिया।दोपहर दो बजे कुलखेड़ा में हुई चौपाल में प्रधान, सचिव और बीडीओ नहीं पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र अवस्थी ने इस पर नाराजगी जताई। प्रधान पति सुरेश तिवारी और एडीओ पंचायत विनोद कुमार ने आवास, पेंशन और जल निकासी की समस्याएं दर्ज कीं।