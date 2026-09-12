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Fatehpur News: चौपालों से प्रधान और सचिव नदारद, ग्रामीणों ने उठाईं समस्याएं

Sat, 12 Sep 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:18 AM IST
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Village heads and secretaries absent from community meeting places; villagers raised their issues.
अमौली। शासन के निर्देश पर शुक्रवार को दो गांवों में आयोजित ग्राम चौपालों में औपचारिकता निभाई गई। इनमें प्रधान और सचिव नदारद रहे, जिससे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं उठाईं।
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प्रथम पाली में गौरी औरा की चौपाल सचिवालय भवन की फर्श धंसने के कारण स्कूल में हुई। बीडीओ सुरेश कुमार शिवहरे प्रधान मोबीना खातून का इंतजार करते रहे, पर वह नहीं पहुंचीं। उनके स्थान पर प्रधान के पति नसरुद्दीन ने व्यवस्थाएं संभालीं।
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ग्रामीणों ने शौचालय, आवास और जल निकासी की समस्याएं उठाईं। बीडीओ ने इन्हें दर्ज कर समाधान का आश्वासन दिया।
दोपहर दो बजे कुलखेड़ा में हुई चौपाल में प्रधान, सचिव और बीडीओ नहीं पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र अवस्थी ने इस पर नाराजगी जताई। प्रधान पति सुरेश तिवारी और एडीओ पंचायत विनोद कुमार ने आवास, पेंशन और जल निकासी की समस्याएं दर्ज कीं।
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