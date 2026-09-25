Fatehpur News: हाईवे किनारे मौरंग भंडार से बढ़ा वाहनों का दबाव, रोज लग रहा जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ललौली-बंधवा में राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन का प्रमुख मार्ग है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौरंग लोड कराने के दौरान कई बार वाहन सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। इससे यातायात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और वाहनों की कतार लग जाती है।खनिज अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने बताया कि किसी भी स्थिति में नेशनल हाईवे की पार्किंग इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। यह नियम विरुद्ध है। यदि ऐसा है तो मामले की जांच की जाएगी और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जाएगी।लाइसेंस देने से पहले यातायात व्यवस्था का नहीं रखा ध्यानबालू भंडारण के लिए खनिज विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया गया है। हाईवे किनारे भंडारण स्थल संचालित होने से यातायात पर पड़ रहे असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइसेंस जारी करने से पहले वाहनों की आवाजाही, प्रवेश-निकास और जाम की संभावित स्थिति का पर्याप्त आकलन किया जाना चाहिए था।