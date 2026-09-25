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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Vehicle congestion has increased due to the sand (maurang) stockpile along the highway, leading to daily traffic jams.

Fatehpur News: हाईवे किनारे मौरंग भंडार से बढ़ा वाहनों का दबाव, रोज लग रहा जाम

Fri, 25 Sep 2026 10:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:45 PM IST
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Vehicle congestion has increased due to the sand (maurang) stockpile along the highway, leading to daily traffic jams.
फोटो-22-बांदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित गौरंग भंडारण। संवाद
फतेहपुर। बांदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर ललौली-बंधवा के बीच सड़क किनारे मौरंग भंडारण की अनुमति के बाद यातायात व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। भंडार से मौरंग लाने-ले जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने और ट्रकों के हाईवे किनारे खड़े होने से आए दिन जाम की स्थिति बन रही है।
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ललौली-बंधवा में राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन का प्रमुख मार्ग है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौरंग लोड कराने के दौरान कई बार वाहन सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। इससे यातायात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और वाहनों की कतार लग जाती है।
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खनिज अधिकारी सोमेंद्र तिवारी ने बताया कि किसी भी स्थिति में नेशनल हाईवे की पार्किंग इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। यह नियम विरुद्ध है। यदि ऐसा है तो मामले की जांच की जाएगी और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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लाइसेंस देने से पहले यातायात व्यवस्था का नहीं रखा ध्यान
बालू भंडारण के लिए खनिज विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया गया है। हाईवे किनारे भंडारण स्थल संचालित होने से यातायात पर पड़ रहे असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइसेंस जारी करने से पहले वाहनों की आवाजाही, प्रवेश-निकास और जाम की संभावित स्थिति का पर्याप्त आकलन किया जाना चाहिए था।

फोटो-22-बांदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित गौरंग भंडारण। संवाद

फोटो-22-बांदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित गौरंग भंडारण। संवाद

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