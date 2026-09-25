Fatehpur News: बारिश के चलते कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल बंद

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फतेहपुर। जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में रविवार तक का अवकाश घोषित किया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं शिक्षक व प्रधानाध्यापक निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचेंगे। बीएसए प्रिंसी मौर्या ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।