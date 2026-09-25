Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:34 PM IST
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रोजगार मेला
शहर के शांतिनगर स्थित महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रक्तदान
शहर के आरएस एक्सेल इंग्लिश स्कूल में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
बिंदकी में आर्य समाज का वेद प्रचार समारोह सुबह आठ बजे से।
जहानाबाद कस्बा में लीला का आयोजन शाम सात बजे से।
दंगल
गाजीपुर कस्बा में दंगल का आयोजन दोपहर दो बजे से।
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शहर के शांतिनगर स्थित महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रक्तदान
शहर के आरएस एक्सेल इंग्लिश स्कूल में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
धर्म-कर्म
बिंदकी में आर्य समाज का वेद प्रचार समारोह सुबह आठ बजे से।
जहानाबाद कस्बा में लीला का आयोजन शाम सात बजे से।
दंगल
गाजीपुर कस्बा में दंगल का आयोजन दोपहर दो बजे से।