Fatehpur News: साहित्य से आत्मबोध के जरिये विश्वबोध पर दिया जोर

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परिचर्चा में डॉ. महेशचंद्र पांडेय बजरंग ने आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर विचार रखते हुए साहित्य के माध्यम से समाज व विश्व के प्रति जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। परिषद अध्यक्ष शिव शरण सिंह चौहान अंशुमाली ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचारों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आचार्य रामकृपाल मिश्र, केपी सिंह कछवाह, नरेश गुप्त, राम औतार गुप्त आदि लोग मौजूद रहे।वहीं असोथर के बेरुई में भाजपा असोथर मंडल महामंत्री साहिल शर्मा के आयोजन में जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सेक्टर अध्यक्ष अरुण शर्मा, बूथ अध्यक्ष संदीप साहू, मंडल मंत्री एवं युवा मोर्चा के घनश्याम साहू आदि मौजूद रहे।शहर के खंभापुर स्थित श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर में भी जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि सभासद विनय तिवारी, विवेक नागर, संजय कुमार और सीताराम यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। प्रधानाचार्य मनीष कुमार सिंह समेत अन्य ने विचार रखे। 35 दिव्यांग बच्चों को फल वितरित किए गए।वहीं बिंदकी के ललौली चौराहे के समीप भाजपा विधायक राजेंद्र सिंह पटेल के कैंप कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। केक काटकर एक-दूसरे को खिलाया।