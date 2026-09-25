Fatehpur News: शोभायात्रा के बाद गणेश प्रतिमा का भू-विसर्जन

हुसैनगंज। कस्बे के पुरानी बाजार से शुक्रवार को गणेश प्रतिमा की ढोल-नगाड़ों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु गणपति के जयकारे लगाते हुए प्रतिमा को कस्बे की सड़कों पर घुमाते हुए असनी गंगा घाट पहुंचे। शाम को घाट पर पूजा-अर्चना और गणपति की आरती के बाद प्रतिमा का भू-विसर्जन किया गया। इस दौरान शिवम गुप्ता, गोलू गुप्ता समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।

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